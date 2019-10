Estudantes de baixa renda da Grande Curitiba têm a oportunidade de concorrer a uma das 68 bolsas de estudo integrais do TECPUC (Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão). As vagas são para oito cursos técnicos e dois cursos de ensino médio técnico. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 18 de outubro pelo site da entidade ou presencialmente na Secretaria Escolar da instituição, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

São 40 vagas divididas entre os cursos técnicos de Administração, Eventos, Informática para Internet, Logística, Publicidade, Recursos Humanos, Química e Segurança do Trabalho, além de 28 vagas para o ensino médio técnico em Administração e Informática. O início das aulas está previsto para o dia 03 de fevereiro de 2020.

Para participar do processo seletivo para os cursos técnicos, os candidatos precisam ter o Ensino Médio completo ou estar cursando a 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio, conforme o curso escolhido. Para os cursos com duração de 24 meses é necessário estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio em 2020; no caso dos cursos de 18 meses, os candidatos precisam estar matriculados na 3ª série do Ensino Médio em 2020. Já os interessados no ensino médio técnico devem ter o Ensino Básico completo ou estar cursando o 9° ano com conclusão prevista para 2019.

Podem concorrer às vagas para bolsa integral estudantes que comprovarem renda familiar per capita que não ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio (R$ 1.497,00). Já para a bolsa parcial de estudos, a renda familiar não pode ultrapassar o valor de três salários mínimos (R$ 2.994,00).

A entrega da documentação para a análise socioeconômica do candidato deve ser feita até o dia 22 de outubro. O resultado será publicado no dia 18 de novembro, a partir das 15h. Mais informações pelo telefone (41) 3271-1395 ou WhatsApp (41) 99684 6002. Os editais estão disponíveis no site: http://abre.ai/akRd