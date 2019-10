A Caixa sorteou nesta quarta-feira (9) o concurso 2196 da Mega Sena. No entanto, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio de R$ 25 milhões acumulou. Para o próximo sorteio, que deve acontecer na próxima segunda-feira (14), por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), o prêmio estimado é de R$ 30 milhões.

Confira o resultado!

Resultado Mega Sena 2196: 56, 28, 27, 01, 41 e 25.

Confira como foi o sorteio das loterias de hoje:

Outras Loterias

Lotofácil 1875: 07, 13, 01, 18, 22, 16, 24, 23, 04, 03, 14, 05, 08, 21 e 19.

Quina 5093: 34, 25, 54, 65 e 66.

Ganhou na loteria? Atenção

Duvido que você não tenha pensado uma vez sequer em ficar milionário ganhando na loteria. Agora já pensou que tem um monte de gente que perde o bilhete ou mesmo não vai buscar o prêmio? O que muita gente também não sabe é que há uma forma de garantir que só você consiga sacar um prêmio.