Um motorista, com cerca de 30 anos, causou um acidente ao estilo cinematográfico na tarde desta quarta-feira (9), no Parolin, em Curitiba. Ele estava em um Jeep Renegade e, segundo testemunhas no local, teria furado a preferencial entre as ruas Professor Leônidas da Costa e Dr. Pamphilo d’Assumpção. Com a manobra proibida, ele atingiu uma SUV que foi parar debaixo do Jeep. Os dois carros também atingiram um poste. O acidente foi por volta das 13h40. Apesar da imagem, ninguém se feriu.

No local, uma testemunha contou que o motorista do Jeep se desculpou com o outro, da SUV, e deixou o local sem aguardar a chegada do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). Já o motorista da SUV ficou levemente ferido e foi embora de carro. Até as 16h, o guincho ainda trabalhava para recolher os veículos. O trânsito não se complicou porque as ruas, neste horário, não apresentam tráfego elevado. A vizinhança reclama que há pouca visibilidade por ali.