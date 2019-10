A rede de supermercados Big está com mais de 300 vagas de emprego abertas, para trabalhar em Curitiba. De acordo com informações do blog Paraná S/A, da Gazeta do Povo, as oportunidades são para trabalhos efetivos e intermitentes e a seleção acontece nesta sexta-feira (11), no Big Torres (BR-116, nº 10.000), das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h. Interessados deverão comparecer com currículo, carteira de trabalho e documentos de identificação. Veja mais informações sobre a contratação, no blog Paraná S/A.