A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da prefeitura de Bocaiúva do Sul, na Região Região Metropolitana de Curitiba (RMC), termina nesta segunda-feira (29). São 45 vagas distribuídas em quatro cargos, e o salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 4.506,19.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Apoio Educacional/Atendente, Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais, Professor de Educação Física e Psicólogo ( ver carga horário e salário abaixo). A prova objetiva vai ser aplicada a todos os candidatos, ocorrendo no dia 4 de fevereiro, com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.

Cargos e salários

Agente de Apoio Educacional/Atendente – 12 vagas – 40 horas semanais – salário de R$1.320,00

– 12 vagas – 40 horas semanais – salário de R$1.320,00 Psicólogo – 1 vaga – 40 horas semanais – salário de R$ 4.506,19

– 1 vaga – 40 horas semanais – salário de R$ 4.506,19 Professor – Educação Infantil e Anos Iniciais – 30 vagas – 30 horas semanais – salário de R$ 2.616,41

– 30 vagas – 30 horas semanais – salário de R$ 2.616,41 Professor de Educação Física – 2 vagas – 20 horas semanais – salário de R$ 2.210,27.

