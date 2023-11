Familiares e amigos de Isabela Felipack, 19 anos, e Alysson Moura, 29 anos, se reuniram neste sábado (4) na BR-116, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em uma manifestação para pedir justiça pela morte do casal.

Isabela e Alysson foram mortos em um acidente no dia 20 de agosto, na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na RMC. Eles estavam na rodovia quando foram atingidos por outro veículo que seguia na contramão. Alysson morreu na hora. Já Isabela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.

Carreata

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação começou em Mandirituba e uma carreata seguiu até o km 128 da BR-116, em Fazenda Rio Grande, onde o acidente aconteceu.

O protesto reuniu cerca de 200 pessoas. Com cartazes e fotos do casal, os manifestantes cobraram justiça e punição do motorista que dirigia na contramão, causando o acidente.

“Imprudência não é acidente, é crime”, foi escrito em uma das faixas.

No km 128 também foram feitas orações. Depois de permanecerem na rodovia por algum tempo, os participantes da manifestação se deslocaram para o Fórum da cidade.

O motorista foi denunciado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por duplo homicídio. No entanto, o Ministério Público do Paraná (MPPR) ainda não se manifestou sobre o caso.

