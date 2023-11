Por conta das fortes chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias, algumas rodovias estaduais continuam totalmente ou parcialmente bloqueadas. Confira os trechos que ainda possuem alguma restrição neste sábado (4), conforme atualização do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR):

LEIA MAIS – Curitiba tem alerta de perigo potencial para queda de temperatura; saiba se vem mais chuva

Na Região Metropolitana de Curitiba

LEIA AINDA – Shopping de Curitiba faz reforma milionária na praça de alimentação; veja as novidades

Demais regiões do Paraná

VIU ESSA? Caso João Rafael ganha perícia particular: mistério pode estar perto do fim? Entenda

Quem precisar consultar a situação das estradas, também pode conferir as atualizações em tempo real da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela rede social X, antigo Twitter. Leia:

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!