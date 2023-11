Um professor universitário foi alvo de uma operação policial na manhã desta sexta-feira (24) em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Ele é investigado pela morte de cães de forma brutal, à pauladas. Na operação a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão e outro de medidas cautelares. O homem alvo da ação é professor universitário e tem de 57 anos de idade.

Segundo as investigações da Polícia Civil o homem teria matado a pauladas um cão da raça pincher, no condomínio residencial onde vive, sob o pretexto estar defendendo o seu cão da raça Akita, de grande porte.

As investigações também conseguiram apurar que este não é um fato isolado e que o homem já teria matado a pauladas outros cães em situação semelhante. Os indícios apontam que o investigado caminha com paus e tonfas (uma espécie de cassetete), utilizados para matar qualquer animal que se aproxima.

No local foram apreendidos os bastões utilizados no crime e aparelhos celulares para instruir a investigação. A identidade do professor universitário de 57 anos não foi revelada pela Polícia.

Maus tratos e reclusão

O homem agora responderá pelo crime de maus-tratos a animais, com penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão.

