Procura-se 65 anos ou mais em Curitiba: informações valiosas vão ajudar estudo

O projeto de pesquisa “Avaliação neuromuscular, da marcha e capacidade funcional em idosos com diferentes níveis de atividade física” procura participantes com mais de 65 anos para as atividades do estudo, que incluem avaliação física e orientações sobre exercícios.

As avaliações serão realizadas no Centro de Estudos do Comportamento Motor (Cecom), localizado no Centro de Educação Física e Desporto (Ced) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que fica no Centro Politécnico, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

Os atendimentos podem ser agendados por meio dos telefones das pesquisadoras do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEDF) da UFPR (veja no quadro) e pelo e-mail projeto65mais@gmail.com.

As avaliações serão realizadas em dias de semana, pelas manhãs (8h30 ao meio-dia) e às tardes (13 às 17 horas), no período de novembro de 2023 a março de 2024.

Projeto quer entender musculatura da perna

O objetivo do projeto é comparar variáveis neuromusculares e morfológicas do músculo tríceps sural, localizado na batata da perna, e o desempenho na marcha e testes funcionais, entre homens e mulheres com 65 anos ou mais.

Podem participar pessoas com diferentes níveis de atividade física. A ideia é investigar a relação entre as características musculares a capacidade funcional.

As pesquisadoras avaliam que o estudo pode fornecer informações valiosas para o desenvolvimento de intervenções direcionadas à prevenção de quedas e ao aprimoramento da qualidade de vida.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 995495709 (Barbara Chaowiche) e (18) 981720307 (Alline Mioto), ou por e-mail: projeto65mais@gmail.com

