Chef curitibano Délio Canabrava recebe prêmio internacional

O empresário Délio Canabrava, proprietário do restaurante Cantina do Délio, acaba de receber dois importantes prêmios internacionais. Durante a convenção da Federação Italiana de Chefs – Associazione Estera Brasile (FIC-Brasile), ele foi condecorado com a comenda Chef Patron, que elege os chefs que, à frente de seus restaurantes, atuam como formadores de bons cozinheiros de gastronomia italiana.

É a primeira vez que esta premiação é concedida a um chef no Brasil. Além dessa rara premiação, Délio Canabrava recebeu também outra homenagem, o título de Master Chef da FIC, em homenagem aos seus 25 anos de dedicação à gastronomia italiana e nove anos como associado.

“Fiquei muito emocionado, não esperava! Agora tenho a certeza de que meu trabalho segue o caminho certo. E que estou deixando um legado positivo não só para meus filhos, mas para quem trabalha comigo”, diz o empresário. Ele destaca que a honraria recebida foi indicação pessoal do presidente da FIC Brasile, chef Bruno Stippe.

A convenção da FIC-Brasile aconteceu dias 13 e 14 de novembro, em Atibaia, interior de São Paulo. O objetivo do evento é reunir profissionais ligados à culinária italiana. O evento com dezenas de chefs brasileiros contou com a presença do presidente da FIC Itália, chef Rocco Pozzulo.

A FIC tem várias categorias de associados. Para participar da associação, basta ter simpatia e afinidade com a gastronomia italiana. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo instagram @deliocanabrava com o próprio Délio, em Curitiba.

Especialista em cozinha italiana e brasileira, Délio Canabrava é sócio-proprietário do Bar Canabenta e da Cantina do Délio , em Curitiba, esta com duas unidades, no Alto da XV e no Batel. Esse empreendimento nasceu há 17 anos, quando, seguindo o sonho de abrir um restaurante italiano, Délio fez uma viagem para a Itália com objetivo de conhecer as cantinas de Norte ao Sul. Ao voltar, inaugurou a Cantina, oferecendo comida tipicamente caseira italiana, autêntica, afetiva, saborosa, de qualidade e com preços acessíveis.

