Problema técnico corta abastecimento de água de bairros em Curitiba e São José dos Pinhais

Bairros de Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, podem ficar sem água neste sábado (20). De acordo com a Sanepar, a falta de energia elétrica na região da captação Iguaçu afetou o abastecimento de água em algumas regiões.

A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra por volta das 18 horas deste sábado.

LEIA TAMBÉM:

>> Dia Nacional do Fusca: fãs se reúnem em evento neste fim de semana em Curitiba

>> Homem morre atropelado por motorista alcoolizado na BR-277, em Curitiba

A orientação é para uso consciente do recurso. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!