A última semana de fevereiro vai ser nublada em Curitiba, com momentos de pancadas de chuvas e até trovoadas. A nebulosidade está em toda a região da capital, e o sol não deve aparecer com intensidade nos próximos dias.

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (26) apresenta condição meteorológica parecida com a de domingo (25). A circulação dos ventos oceânicos continua induzindo uma maior presença de nebulosidade, principalmente entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral. Litoral que por sinal enfrentou novos alagamentos neste domingo.

Para os próximos dias, uma área de baixa pressão atmosférica se amplifica entre no norte da Argentina e o Litoral do Rio Grande do Sul e favorece o aumento da instabilidade sobre toda a região Sul do Brasil. Basicamente, tempo abafado e chuva na sequencia. Em Curitiba, a média na temperatura da semana vai estar em 28°graus, ou seja, quente para os padrões do curitibano.

Já no Litoral, a tendência é ser ainda mais quente que Curitiba. Em Guaratuba, a previsão aponta para a terça-feira (27), um dia com temperatura batendo 30°graus.

