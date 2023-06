Nesta terça-feira (13), às 14h, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) promove sua reunião semanal para a análise de 6 projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O destaque da pauta é a iniciativa que determina a presença 24 horas, obrigatória, dos guardas municipais nas escolas municipais e CMEIs. A agenda será presencial, na Sala das Comissões, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

+ Leia mais: Festival da Parmegiana reúne 29 restaurantes e preço fixo em Curitiba

Apresentada em abril, após a tragédia de Blumenau (SC), a proposta é de iniciativa de Toninho da Farmácia (União). Conforme o texto, o intuito é que cada equipamento contaria com a presença de ao menos um guarda municipal, “durante o período de 24 horas ou durante o período de expediente”.

O autor argumenta que o projeto atende à “ação preventiva, evitando as constantes depredações e atos de vandalismo, bem como furtos que têm ocorrido nos diversos equipamentos municipais”.

+ Veja também: Vazamento de gás na fábrica de bebida tradicional de Curitiba preocupa vizinhança

Outro objetivo da regulamentação é proporcionar mais segurança aos usuários e funcionários das unidades educacional. “A presença 24 horas deste servidor [o guarda municipal] inibiria essas ocorrências frequentes, protegendo os equipamentos e garantindo o direito de uso, bem como a tranquilidade para que os funcionários possam desempenhar suas funções”, emenda Toninho da Farmácia, na justificativa do projeto. Na CCJ, o texto está sob a relatoria de Dalton Borba (PDT).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!