Os trabalhadores curitibanos terão nesta quarta-feira (25) duas grandes oportunidades para conseguir uma vaga de emprego antes de terminar 2023. Serão duas feiras realizadas pelo SindusconPR e o Senai Paraná e também pela Comunhão Cristã Abba, que juntas irão ofertar 2 mil vagas de emprego.

Na Regional Boqueirão, o Sinduscon e o Senai promoverão a segunda edição da Emprega Senai da Construção, feira de empregos que deve ofertar até o fim deste ano aproximadamente 1.000 vagas de emprego. A Regional CIC recebeu a primeira edição da ação, em setembro.

+ Leia mais: Posso estacionar? Rua de feira tradicional de bairro de Curitiba vira ponto de incerteza!

O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Curitiba, da Fundação de Ação Social (FAS), da Urbanização de Curitiba (Urbs) e da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), será realizado na quadra do Centro de Esporte e Lazer da Rua da Cidadania Carmo/Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão), das 9h às 16h.

A van do Emprega Senai estará no local para apresentar as vagas de emprego disponíveis na plataforma do Emprega Senai. Além disso, o Senai vai oferecer vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional com foco no setor da construção civil.

+ DESAPARECIMENTO: Amigos e familiares procuram por mulher desaparecida em Campo Largo

Parceiro na iniciativa, o Seconci-PR, Serviço Social do Sinduscon-PR, também vai realizar testes rápidos na área da saúde e apresentar ao público os serviços prestados nas áreas médica e odontológica sem custo para trabalhadores de construtoras associadas.

Empresas gigantes com vagas

Outra oportunidade é a Feira de Empregos que será realizada pela Comunhão Cristã Abba. A ação, que também tem o apoio da Prefeitura e da FAS, acontecerá das 9h às 13h, na sede da Comunhão Cristã Abba (Rua Engenheiro Niepce da Silva, 139 – Portão).

Serão ofertadas mais de 1.000 vagas de emprego por 15 empresas participantes. Os candidatos precisam chegar cedo, pois as senhas serão distribuídas das 8h30 às 10h30.

+ Veja também: Deputado Matheus Laiola terá que responder na Justiça por sequestro e outros dois crimes

O evento é promovido pelo Prosperity in Business – grupo de empresários da igreja – e reunirá as seguintes empresas: Droga Raia, Verde Mais Fresh Market, Softmarketing, Supermercados Condor, Grupo Jardim da Saudade, Grupo Risotolândia, McDonald´s, Apolar Imobiliária, Concentrix, Webhelp, Grupo OVD, Ebema Caminhões e Acessórios, A. Yoshii Engenharia, Grupo Imediatta, Lojas Cem.

A FAS participará da ação com oferta de serviços do SINE e do programa Liceus de Ofícios e Inovação, que oferta cursos gratuitos para toda a população.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….