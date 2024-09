Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)

ADAO GERALDO PEDROSO, 50 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOAZINHO PEDROSO e SENHORINHA PEDROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

ADIR DA SILVA, 83 ano(s). Cônjuge: MARIA DO ROCIO DA SILVA. Filiação: MATIAS DA SILVA e ELZA DINON DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 10:00h.

ADRIANA MARIA FOLCH COSTA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS HENRIQUE D ACUNHA COSTA e LIA FOLCH DA CUNHA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 16:30h.

ANDRELINA MOREIRA FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: BENEDITO FERREIRA (FALECIDO). Filiação: JOSE MARIA RIBEIRO e ANITA MOREIRA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO SAO MARCOS – TELEMACO BORBA/PR, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

ANTONIO MOYSES RODRIGUES, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ERICA RODRIGUES. Filiação: JOAO MARIA RODRIGUES e OLIVIA MARIA TIDRE RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JOAÇABA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ROSELI EBERTE FERREIRA. Filiação: JOSE DE LIMA FERREIRA e MARIA DE LIMA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 21 de setembro de 2024 às 10:00h.

AQUILINA MARIA PETYK STOFFELLA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LYDIO STOFFELLA. Filiação: VALENTIM PETYK e VERONICA PETYK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 15:00h.

BEATRIZ AGUIRRE DE CALABRESI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO NELSON VIEIRA CALABRESI. Filiação: ZOILO AGUIRRE e ELSA ZARDO DE AGUIRRE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 13:00h.

BENEDITO DE OLIVEIRA BARROS, 60 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Cônjuge: MARCIA CXRISTINA LIMA DE CARVALHO. Filiação: JORGE LOPES DE BARROS e ANA DE OLIVEIRA BARROS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 17:00h.

CEZAR EDUARDO VAZ DE SOUZA, 37 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIS CESAR DE SOUZA e JOSIANE VAZ DE SOUZA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

CLARITA MARIA ALVES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDOMIRO ALVES e IRACEMA DOS SANTOS ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 14:00h.

DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA NETO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DA LUZ DE SOUZA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUZA e PLACIDINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 11:30h.

ELVIRA LESNIOVSKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LESNIOVSKI ( FALECIDO). Filiação: CARLOS BUBA e CLARA BUBA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 11:00h.

GILDA LEITE DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: SEBASTIAO LEOPOLDO DE SOUA. Filiação: ARCIMINO AMANDO LEITE e MARIA STEIL LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 15:30h.

IRACEMA DO ROCIO CARVALHO FRANCO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO VALDIR ALVES FRANCO. Filiação: MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO e ALZIRA PAULINA DE CARVALHO. Sepultamento: CEMITÉRIO LAGOINHA – TIJUCAS DO SUL – PR, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 17:00h.

IVANETE MARIA DO PRADO, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: PEDRO CORREA DO PRADO e ADALZIZA DE ALMEIDA PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

JOAO CARLOS MASSANEIRO, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS MASSANEIRO. Filiação: PEDRO MASSANEIRO e TEREZA NOGUEIRA PROENCA MASSANEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

JOAO DOMINGOS, 66 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DULCINEIA AIRES DE CASTRO DOMINGUES. Filiação: ODETE MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 12:00h.

JOAO EUGENIO DE CARVALHO SOBRINHO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: NEUSA MARIA GBUR DE CARVALHO. Filiação: JOSE EUGENIO DE CARVALHO e EDITH MADALENA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

JOAO MARIA FAGUNDES, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM FAGUNDES e JULIA FAGUNDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

JOSEFINA PIRES GUNHA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CELSO BATISTA BOSQUET. Filiação: MANOEL FERREIRA PIRES e ESTELA TEIXEIRA DE FREITAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

JUAREZ VAZ CAVALHEIRO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO VAZ CAVALHEIRO e MARIA DA LUZ CAVALHEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:00h.

LIBERA MONTINI ANTUNES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ANTUNES (FALECIDO). Filiação: ATILIO MONTINI e ANTONIA MEZZARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 10:00h.

LUCILIA DE FATIMA ALVES DE PAIVA, 60 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ELIO FRANCISCO DE PAIVA. Filiação: ORESTES ALVES e JULIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 11:30h.

MAIBY FERRAZ SANTOS SIQUEIRA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA. Filiação: JOAQUIM FERRAZ SANTOS e DEOLINDA FERRAZ SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARCAL ANDRADE AMBROSIO, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SALETE WERNER AMBROSIO. Filiação: JOSE EFIGENIO AMBROSIO e MARIA DE LOURDES ANDRADE AMBROSIO. Sepultamento: A DEFENIR, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

MARIA DE FATIMA SCHMITKA ZIMMERMANN, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARY ZIMMERMANN. Filiação: LUIZ MARTINS SCHMITKA e MARIA DA GRACA SCHMITKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 18:00h.

MARIA JOSE ALVES VILLALBA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON VILAUBA. Filiação: JOAO ALVES PEREIRA e MARIA VENUTA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 09:00h.

MARIA OSNI BUENO FERREIRA, 48 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO JOSE FERREIRA. Filiação: GENTIR RODRIGUES BUENO e LEARCY COSTA BUENO. Sepultamento: PONTA GROSSA/PR, quinta-feira, 19 de setembro de 2024.

MARILIA PRATES MONTEIRO, 73 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: MARILIA MONTEIRO STUANI. Filiação: CARLOS MONTEIRO e ALINE PRATES MONTEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

MIGUEL BOCOLOWSKI, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE HELENA BOCOLOWSKI. Filiação: BASILIO BOCOLOWSKI e MIGUELINA KUPINSKI BOCOLOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 16:30h.

PAULINA SOSCKI ALVES, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AMADO ALVES. Filiação: FRANCISCO SOSCKI e FRANCISCA KNUPK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 16:30h.

SILMAR GLONEK BECK, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSIRIS GUSO BECK e SEBILA GLONEK BECK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 14:00h.

SOLANGE MARI JASZCZERSKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUCIANO JASZCZERSKI e ARACY JASZCZERSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 13:00h.

TEREZINHA MAIER SOARES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULINO SOARES. Filiação: JOAO MAIER e ANA SCHNER MAIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA ROSELI DIAS SUEKI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR BARBOZA SUEKI. Filiação: JOAO MARIA DIAS e HELIA ROSA DIAS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

THEO JOSE BARROS GATTO, 1 ano(s). Filiação: ALEXANDRE JOSE GATTO e ANA PAULA BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de setembro de 2024.

ZENAIDE GUERREIRO DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HORACIO BATISTA DOS SANTOS. Filiação: ANGELO GUERREIRO e OLIVIA MARIALI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 16:00h.

