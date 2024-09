Horóscopo semanal: previsão dos signos de 23 a 29 de setembro de 2024

O Sol entrará no signo de Libra, fará conjunção com Mercúrio e seguirá em aspecto tenso com Netuno. Esses movimentos indicam que haverá a possibilidade de se iludir e fantasiar as relações, bem como enfrentar desafios e dificuldades para tomar decisões.

Vênus seguirá em Libra e em aspecto tenso com Plutão, reforçando os desafios nas relações. Afinal, a tendência será que os medos e traumas aflorem, o que gerará desconfortos e ações intensas e radicais. Marte continuará no signo de Câncer e fará bom aspecto com Saturno, amenizando a propensão a se deixar levar pelas emoções de maneira intensa.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Nesta semana, você dará mais atenção ao setor afetivo, buscando encontrar equilíbrio e harmonia. A tendência será que consiga compreender melhor as necessidades do outro. Ao mesmo tempo, poderá deixar as suas necessidades de lado e criar muitas expectativas em torno da relação, o que levará a frustrações. Portanto, atente-se a essa questão e estabeleça os limites necessários para não se enganar.

No ambiente familiar, os ânimos continuarão exaltados. Além disso, poderão surgir mais conflitos. Todavia, você terá mais independência emocional no relacionamento com os seus familiares. Isso será importante para o seu crescimento e autonomia.

Touro

Sua rotina seguirá agitada. Além disso, ela receberá mais atenção de sua parte. Apesar do desejo de organizar melhor os afazeres e encontrar mais satisfação nas atividades cotidianas, tenderá a se confundir, ficar sem energia, esquecer as coisas com frequência e se atrapalhar na forma de se expressar. Portanto, desacelere o ritmo, até porque o setor social também estará movimentado.

Ademais, procure formas de evitar mal-entendidos e esquecimentos. Cuide também da saúde, pois estará mais suscetível a adoecer. No campo afetivo, você buscará mais equilíbrio e harmonia. Porém, o contato com os medos e inseguranças poderão o(a) levar a agir de maneira radical.

Gêmeos

Você terá uma conexão maior com o seu brilho pessoal e viverá tudo de maneira intensa e emocionante. Além disso, terá mais facilidade para se apaixonar, seja por alguém ou por algo novo que queira fazer. No entanto, criará muitas expectativas e fantasias, se distanciando da realidade e se envolvendo excessivamente nas situações.

Será necessário ter cautela antes de se entregar de corpo e alma a algo novo, pois poderá perceber que se tratava de uma paixão momentânea. Na vida cotidiana, apesar dos seus esforços para encontrar mais beleza e harmonia nas atividades, poderá se deparar com situações que despertarão medos e inseguranças, gerando desconfortos.

Câncer

Ao longo desta semana, você continuará a se envolver com as questões familiares e do lar. Será um período importante para revisitar memórias e lembranças, tomar consciência delas e perceber que algumas situações não aconteceram exatamente como imaginava. Também será possível que alguns segredos e ilusões da família ou da infância venham à tona para serem esclarecidos.

Ainda nesta fase, sentimentos estranhos e difíceis de nomear poderão estar presentes, assim como a dificuldade em ter clareza sobre as suas emoções. Por fim, apesar do desejo de se recolher, você terá mais energia e disposição para batalhar por sua independência e autonomia.

Leão

O setor social estará bem agitado. Qualquer lugar fora de casa e da rotina chamará a sua atenção. Além disso, você estará mais flexível e se abrirá para novas ideias e opiniões, podendo compartilhar conhecimento. Entretanto, haverá a tendência a se enganar com mais facilidade e acreditar no que o outro diz. Com isso, alguém poderá o(a) iludir. Portanto, tenha mais cautela e evite fazer negociações importantes.

Ainda neste período, você terá mais coragem para enfrentar os medos e fantasmas que habitam o seu interior. Aproveite esta semana para acolher toda a sua sensibilidade, pois isso te fortalecerá. Por fim, cuide bem da espiritualidade. Afinal, isso te ajudará a ter mais discernimento.

Virgem

Fase de organização no setor financeiro. Será o momento de olhar conscientemente para a forma como lida com o dinheiro, compreendendo o que lhe traz conforto e segurança. Contudo, a tendência será de confusões mentais. Com isso, poderá se enganar na hora de fazer algum pagamento ou cobrança, perdendo dinheiro.

Ademais, haverá a possibilidade de que alguém o(a)engane durante uma negociação. Para evitar esses cenários, atente-se, procure ser realista e cuide bem da energia e das emoções. No campo social, o período continuará movimentado. Poderá conhecer novas pessoas e ampliar a rede de contatos. No entanto, medos e inseguranças poderão surgir nessas relações.

Libra

Com o Sol no signo de Libra, você poderá se sentir mais confiante para iniciar novos projetos e dar andamento ao que estava parado. Todavia, ainda poderá se confundir, ficar sem energia e se enganar com mais facilidade. Com isso, o momento não será ideal para tomar decisões importantes.

Além disso, poderá absorver energias e situações alheias, o que afetará a saúde física. No caso, para ter mais clareza, procure se manter em movimentos leves e cuide bem da sua energia. No setor profissional, a semana será movimentada. Novas oportunidades de trabalho poderão surgir, te levando a um caminho de conquistas. Tome cuidado apenas com a impulsividade.

Escorpião

Momento importante para a sua relação com a autoestima e para se olhar de maneira mais compreensiva e amorosa. Porém, a tendência será que os medos e dores aflorem. Com isso, poderá haver inseguranças e desconfortos, o que levará a autossabotagem e dificuldade para reconhecer o próprio valor. Portanto, procure acolher esses sentimentos, buscando uma forma de ressignificá-los.

Você também viverá uma fase mais introspectiva, em que o desejo de se recolher se fará presente. Além disso, a propensão será que o excesso de sensibilidade o(a) deixe mais suscetível às energias alheias. Para se equilibrar e ter mais clareza, busque cuidar das emoções e da espiritualidade.

Sagitário

Uma nova fase se iniciará nos relacionamentos. Será uma fase para fazer um balanço de tudo o que viveu nos últimos meses, como isso o(a) impactou, assim como encerrar os ciclos necessários. Tudo poderá parecer confuso no começo. Além disso, haverá a chance de se deparar com medos e inseguranças. Apesar dos desafios, o período será necessário para ter mais clareza do que deseja viver em uma relação.

Por outro lado, o setor social estará mais movimentado. A tendência será que a sua presença seja mais solicitada pelos amigos ou grupos que participa. Embora tenha vontade de estar junto daqueles que possuem sintonia com os seus ideais, a propensão será que surjam confusões, o que poderá te deixar sem energia.

Capricórnio

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você tenderá a se envolver com o que deseja se tornar no futuro e com o setor profissional. Será o momento de receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Além disso, terá a oportunidade de ampliar a rede de contatos e, com isso, conhecer alguém que abrirá portas para a sua carreira.

Apesar disso, poderão surgir mal-entendidos, enganos e desilusões. Para evitar tais cenários, será necessário ter mais cautela com o que diz e com as negociações que realiza. Nas relações afetivas e de trabalho, você também precisará ter mais cuidado. Afinal, poderá se decepcionar com alguém.

Aquário

Fase desafiadora. Você terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. Com isso, poderá se deparar com dores e medos. Apesar dos desafios, essa situação será uma oportunidade para iluminar suas sombras, compreender o que aprendeu com elas e buscar formas de ressignificá-las. Contudo, será necessário se atentar à tendência ao vitimismo, pois poderá deixar de reconhecer sua parcela de responsabilidade nos obstáculos que tem vivido. No setor afetivo, haverá mais empolgação e a possibilidade de se apaixonar com facilidade.

Peixes

Ao mesmo tempo em que continuará a se envolver com o setor afetivo, buscando mais equilíbrio e harmonia, sentimentos desconfortáveis, que afloram medos e traumas, estarão presentes e afetarão o seu relacionamento. Apesar dos desafios, o contato com as sombras será necessário para poder compreender e abandonar padrões de comportamento nocivos.

Ainda neste período, poderá criar muitas expectativas na relação. Com isso, terá dificuldade para lidar com a realidade e os desconfortos. No caso, procure não fugir dos incômodos. Somente ao enfrentá-los, poderá transformá-los. Por fim, você estará mais confiante sobre si. Será um bom momento para dedicar energia ao que gosta.