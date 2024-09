Dados de chaves Pix foram vazados na Shopee, alerta Banco Central

O Banco Central informou na quinta-feira (19) o vazamento de dados vinculados a 150 chaves Pix de clientes da Shopee devido a “falhas pontuais” no sistema da empresa. O caso está sendo investigado e sanções poderão ser aplicadas. O episódio ocorreu entre 2 e 4 de setembro.

Os dados acessados foram: nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta. O BC destacou que informações vazadas “são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”.

Segundo a autoridade monetária, “não foram expostos dados sensíveis”, como senhas, movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

As chaves Pix estavam “sob a guarda e a responsabilidade da SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos LTDA. (Shopee)”. Em maio de 2022, o aplicativo de compras da Shopee recebeu autorização do BC para operar como instituição de pagamentos no Brasil.

O Banco Central afirmou que as pessoas afetadas pelo “incidente” serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição bancária.

“Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, reforçou a autarquia.

Este foi o 14º incidente com dados do Pix desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de 2020, informou a Agência Brasil. Em todos os casos foram expostas informações cadastrais, sem o vazamento de senhas e de saldos bancários. A legislação prevê multa, suspensão ou até exclusão do sistema do Pix, dependendo da gravidade do caso.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

