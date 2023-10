Amigos e familiares procuram por mulher desaparecida em Campo Largo

**** ATUALIZAÇÃO. Jenneffer foi encontrada no dia 25 e já está com a família.

A família e os amigos de Jenneffer Kelly Correa Zimmermann já não sabem mais a quem recorrer. Desaparecida desde o dia 14 de outubro, ela foi vista pela última vez em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, usando uma jaqueta azul, tênis preto e calça jeans. Com 42 anos, ela sofre de esquizofrenia e é moradora de Balsa Nova.

Atualmente mora com a mãe, em Balsa Nova. Ao jornal Folha de Campo Largo, Ivana Corrêa comentou sobre o desaparecimento da filha. “Ela estava em surto, pois estava sem medicação. Tem sido dias difíceis, que eu respiro só por respirar. Não durmo, não como e estou indo a todos os lugares da cidade para ver se consigo achá-la”, disse.

Uma amiga da infância lembra com muito carinho de Jenneffer. De infância sofrida e até solitária (estudou em colégio interno por muitos anos), encontrou nao abraço de amigos conforto e amor. Jenneffer já é avó, e segundo os amigos, cuida muito bem das crianças.

“Ontem, eu rodei por horas com a minha mãe, até dentro do cemitério a gente foi, e nenhum sinal. Eu bati até na casa que ela morava quando adolescente e os proprietários disseram que lá ela não foi. É uma vida muito sofrida”, lembra a amiga que pediu ajuda para a reportagem.

Qualquer notícia sobre a Jenneffer pode ser comunicada à Guarda Municipal de Campo Largo nos telefones 153 ou (41) 3291-5153.

