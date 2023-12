Posto da Urbs na Matriz fecha para obras; fecha como fica o atendimento

Para melhorar a qualidade do atendimento no posto de atendimento da URBS na Rua da Cidadania da Matriz, a sala atual será fechada e os serviços serão direcionados à Sala de Cursos de Aprendiz, cedida pela Fundação de Ação Social, a partir de 3 de janeiro.

“Uma nova sala será reformada para melhorar o atendimento ao cidadão e as condições de trabalho dos funcionários”, explica o gestor de área de fiscalização de transporte coletivo, Claudinei Moro.

A nova sala estará localizada próxima a Sanepar e ao Sacolão da Família. A obra tem previsão de entrega para o final de março.

Recesso de Natal e Ano Novo

O expediente na Urbs Curitiba está suspenso no fim de ano, em conformidade com o Decreto Municipal nº.1955/2022. Atendimentos emergenciais serão feitos no Posto de Atendimento da Urbs localizado na Rua da Cidadania do Boqueirão, junto ao Terminal do Carmo, entre os dias 26 e 29 de dezembro, das 10h às 16h, mediante agendamento. O expediente retorna ao normal dia 3 de janeiro, às 10h.

