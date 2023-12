Estradas no PR exigem paciência neste fim de ano; acompanhe em tempo real

Com a chegada das festas de fim de ano, o trânsito começa a ficar mais intenso nas estradas do Paraná. Portanto, quem vai viajar no Natal ou Ano Novo, deve contar com uma dose extra de paciência para enfrentar o congestionamento, principalmente nas rodovias que levam ao litoral.

Nesta sexta-feira (22), já há registro de movimento nas BR-277, BR-376 e BR-116. Conforme informações da concessionária Arteris Litoral Sul, entre os dias 21 e 26 de dezembro, o fluxo de veículos deve subir 96% na rota de ligação entre Curitiba e Florianópolis.

A estimativa é de que, por dia, 293 mil veículos passem por cada uma das praças da concessionária.

Confira mais informações sobre as principais rodovias:

Trânsito na BR-277

No último boletim do trânsito, divulgado às 12 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há congestionamento na BR-277, no Paraná.

Na pista sentido Ponta Grossa, há trânsito intenso do km 115 ao km 130, na região de Campo Largo. Já no sentido de Curitiba, o fluxo lento é de cinco quilômetros, a partir do km 138, em Balsa Nova.

Movimento na BR-376

Conforme informações da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela administração da BR-376, no início da tarde desta sexta-feira (22) o trânsito está lento do km 614 ao km 620, na região de São José dos Pinhais.

O congestionamento está na pista Santa Catarina e está sendo causado pelo alto volume de veículos no local.

Trânsito na BR-116

A BR-116, no Paraná, também apresenta pontos de lentidão na região do Contorno Leste, nos dois sentidos da rodovia. Em boletim divulgado às 12 horas, a concessionária Arteris Litoral Sul informou lentidão do km 110 ao km 114.

Dias e horários de maior movimento nas rodovias do Paraná

No feriado de Natal os dias de maior movimento previstos para a BR-376 e BR-116 são:

22/12 – 06h às 18h

23/12 – 07h às 20h

24/12 – 07h às 18h

25/12 – 06h às 21h

26/12 – 05h às 20h

Restrição de veículos nas rodovias

Para melhorar a segurança nas rodovias federais, a PRF vai restringir o tráfego de alguns veículos de carga durante os feriados de Natal e Ano Novo. Nesta sexta-feira (22), a restrição é das 16 horas às 22 horas.

BR-116: do km 128,1, em Mandirituba, ao km 214,9, em Rio Negro.

BR-277: do km 140, em Balsa Nova, ao km 660, em Matelândia.

BR-376: do km 32, em Nova Londrina, ao km 102, em Porto Rico.

BR-376: do km 320, em Ortigueira, ao km 670, em Guaratuba.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

🚙Na BR-116/PR (Contorno Leste), trânsito lento do km 110 ao km 114, em ambos os sentidos, devido ao alto fluxo de veículos.



📍Trânsito lento do km 614 ao km 620 na BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto fluxo de veículos.



🌤Tempo bom pic.twitter.com/b71l2uDjsO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 22, 2023