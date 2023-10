A chuvarada que já dura quase 24 horas em Curitiba, segue provocando alagamentos e transtornos para a população. A ponte do Parque Tingui, no bairro São João foi interditada na manhã deste domingo (29), e o acesso ao parque está fechado. Não existe previsão de liberação.

Segundo a prefeitura de Curitiba, a interdição ocorreu de forma preventiva para evitar acidentes na região. O lago Barigui subiu de volume com a chuva, alagando a travessia que liga as ruas José Valle e José Casagrande “O alagamento do Parque Tingui é normal, local foi criado para funcionar como uma bacia de contenção, ou seja, absorver as águas e faz a drenagem natural para que elas não cheguem aos rios e causem estragos maiores. A prefeitura alerta que o parque continua interditado e pede à população para não ir ao local”, diz a nota enviada a imprensa pela prefeitura.

Segundo a Defesa Civil da cidade, com dados do Simepar, nas últimas 24 horas houve precipitação acumulada de 94 mm de chuva (registro feito pela Estação Meteorológica localizada no bairro Tatuquara).



