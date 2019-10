Um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), morreu após bater a moto que pilotava contra uma placa de trânsito na Linha Verde, próximo ao Hospital Vita, no bairro Atuba, em Curitiba. Zeniel Teixeira da Silva, de 32 anos, saía da via marginal para acessar a pista principal, no sentido sul.

Após a constatação da morte, várias viaturas do Bope estiveram no local para prestar a última homenagem ao colega que estaria seguindo para o trabalho.

O trânsito é lento no sentido Tarumã e as pistas estão liberadas para o tráfego dos veículos.

Trecho perigoso

O local onde ocorreu o acidente é complicado, pois existe a conexão entre a marginal e a faixa da direita da Linha Verde. Por conta disso, é possível que algum veículo tenha fechado o policial. Porém, apenas a perícia poderá apontar a causa do acidente.