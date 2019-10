Um homem de 49 anos morreu, na tarde deste domingo (6), após o capotamento da caminhonete que conduzia, no quilômetro 14 da BR-116. O acidente aconteceu por volta das 14h20, no sentido Curitiba, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com uma Chevrolet S10.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo por causa da chuva e acabou capotando. O passageiro do veículo, de 34 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Angelina Caron, também em Campina Grande do Sul.

Veja em detalhes como ficou o veículo após o capotamento: