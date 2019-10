Um homem foi preso em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da manhã deste sábado (05), por crime de incitação ao suicídio. A Polícia Militar tentava negociar com um rapaz que tentava pular de um viaduto na Rodovia João Leopoldo Jacomel, quando este outro homem passou e gritou pedindo que o rapaz se jogasse de uma vez. Logo em seguida o jovem pulou do viaduto.

O caso ocorreu pouco antes das 6h. O rapaz que ameaçava se jogar subiu no parapeito do viaduto e ameaçou se jogar. Logo a Polícia Militar foi chamada e com a ajuda da Guarda Municipal de Pinhais e do Corpo de Bombeiros isolou o local para evitar mais algum incidente. Enquanto um policial negociava com o rapaz para que ele se acalmasse e descesse dali, um homem de 33 anos passou de bicicleta e gritou: “Pula, pula, se mate vagabundo. Pula”.

+ Leia também: Cachorro preso na coleira é maus-tratos? Confira e saiba como denunciar os crimes contra os pets

Por causa deste estranho, o rapaz no viaduto se jogou. Em seguida, o homem na bicicleta saiu em disparada pela rodovia, mas logo foi alcançado pelos policiais, próximo ao Parque das Águas. Ele foi preso em flagrante por incitação ao suicídio, crime previsto no artigo 122 do Código Penal Brasileiro, que prevê de dois a seis anos de prisão se o suicídio se consuma, ou de um a três anos se a tentativa de suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave.

O detido foi levado à Delegacia de Pinhais. O rapaz que se jogou do viaduto foi socorrido em estado bastante grave pelo Siate, com uma lesão no pescoço.