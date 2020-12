A Polícia Civil indiciou por homicídio culposo (sem intenção de matar) a garçonete do bar no Centro de Curitiba em que o médico Leonardo Matheus Janeri Barbosa, de 24 anos, morreu queimado em um acidente com álcool para acender lareiras de mesa. O caso ocorreu em 4 de novembro, quando Leonardo, recém formado em Medicina, comemorava com amigos os primeiros plantões da carreira.

Inquérito concluído pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) aponta que houve imprudência da funcionaria do restaurante. A lareira da mesa onde estavam Leonardo e os amigos se apagou. Para reascender, a garçonete veio com um galão de álcool até a mesa e não com uma pequena dose só para a lareira. Sem querer, a funcionária derrubou o líquido inflamável, que atingiu as outras duas lareiras acesas na mesa, gerando uma explosão que atingiu Leonardo e um dos amigos dele. Segundo a Polícia Civil, a garçonete não era responsável por acender as lareiras.

Leonardo e o amigo foram encaminhados ao Hospital Evangélico Mackenzie, referência no tratamento de queimaduras em Curitiba e onde Leonardo se formou como médico poucos meses antes. O amigo teve queimaduras de primeiro e segundo graus no braço. Leonardo teve 70% do corpo atingido pelo fogo e faleceu dois dias depois, em 6 de novembro.

Além das oitivas com testemunhas, as equipes da DHPP avaliaram imagens de câmeras de segurança do restaurante, se embasaram na perícia da Polícia Científica e contaram com apoio do Corpo de Bombeiros para concluir o inquérito.