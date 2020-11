Um médico de 24 anos morreu na manhã desta sexta-feira (6) após ser internado com 70% do corpo queimado em um acidente em um bar de Curitiba. Leonardo Janeri foi com amigos na noite de quarta-feira (4) ao bar The Oak Wine and Beer, onde o aquecedor explodiu e as chamas o atingiram. O rapaz estava sentado ao lado do aquecedor.

Médico recém formado, Leonardo comemorava no bar os primeiros plantões da carreia com amigos da faculdade. Segundo esses amigos, na mesa em que ele estava havia uma pequena lareira ecológica. O fogo se apagou e a garçonete foi repor mais álcool no pequeno aquecedor no momento em que ocorreu a explosão. Janeri teve 70% do corpo queimado, incluindo rosto, vias áreas, tórax, abdômen e coxas.

LEIA TAMBÉM – Paciente de covid-19 deixa UTI em Curitiba após mais de 100 dias

Modelo de aquecedor que explodiu e queimou o médico Leonardo Janeri em bar de Curitiba. Foto: Instagram The Oak Wine and Beer,

Leonardo foi levado ao Hospital Evangélico Mackenzie, referência no tratamento de queimaduras e por onde a própria vítima se formou médico, já que estudou na Faculdade Evangélica Mackenzie. Na emergência, Leonardo chegou a ser atendido por amigos e professores com os quais teve aula, mas, infelizmente, não suportou os ferimentos e faleceu na manhã desta sexta-feira.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. No final da manhã desta sexta, a The Oak Wine and Beer emitiu uma nota em seu perfil no Instagram lamentando profundamente o falecimento de Leonardo Janeri.

“Estamos à disposição das autoridades para as investigações e outras medidas necessárias, e neste momento de dor, nos solidarizamos e expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos”, diz a nota na rede social.