Policia conclui caso de sequestro de empresário e indicia cinco pessoas

Cinco pessoas suspeitas no envolvimento do sequestro do empresário no dia 17 de setembro foram indiciadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A ação criminosa começou após o grupo forjar um acidente de trânsito no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

Segundo a investigação, uma funcionária do empresário teria planejado o crime, e vai responder por extorsão mediante sequestro. O Ministério Público do Paraná (MPPR) tem cinco dias para analisar o caso e decidir se vai apresentar denúncia.

Na sexta-feira (27), o advogado Jeffrey Chiquini, que representa judicialmente o empresário, afirmou que seguirá trabalhando até que todos os envolvidos sejam responsabilizados.

O advogado da mulher presa, Igor José Ogar, comentou sobre a relação da atual cliente com o homem sequestrado. “Seriam algumas obrigações, não posso falar que é só uma dívida relacionadas a valores, mas algumas obrigações, como eu posso dizer, não cumpridas por esse empresário, segundo relatos não só dela, mas de outras pessoas ligadas a essa empresa. Temos alguns fatos que, segundo relatos e documentações, dão conta de uma situação totalmente diversa a uma situação de sequestro”, disse Igor para a RPC.

A Polícia Civil divulgou vídeos de câmeras de monitoramento que flagraram o momento em que um empresário de 58 anos foi sequestrado em Curitiba. Depois da colisão, o empresário foi abordado e forçado a entrar no próprio veículo e, em seguida, levado pelos criminosos

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi localizado na cidade de Monte Castelo, em Santa Catarina. As buscas também foram feitas com os helicópteros das polícias do Paraná e de Santa Catarina.

O homem foi resgatado em boas condições físicas e as transferências bancárias não foram realizadas no valor de R$ 3 milhões.

