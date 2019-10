Durante todo o mês de outubro, uma pequena arena de drones está montada no Shopping Crystal para ensinar crianças a partir dos 6 anos a pilotar. A estrutura, batizada de Arena Drone Experience, simula em escala menor uma pista de obstáculos de uma corrida de drones.

A minipista fica no piso L2 e funciona de segunda a quarta-feira, das 12h às 22h, e de quinta a domingo, das 10h às 22h. Os valores para a brincadeira custam a partir de R$ 35 ou R$ 40 com a opção de ganhar um card game (jogo no estilo supertrunfo) de drones. Assinantes do Clube Gazeta do Povo tem descontos de até 50% na compra de dois ingressos.

Segundo o Márcio Viera, um dos diretores da Drones Kids 4 Fun, os equipamentos à disposição são do tipo leve, com 250 gramas, feitos especialmente para serem operados por crianças. Viera explica que a experiência começa em um simulador para que a criança aprenda os comandos de controle.

Fórmula I do futuro

Depois do circuito virtual, a criança recebe uma pequena aula sobre o uso do drone e só então vai para a pista realmente pilotar o drone. Crianças maiores ou que apresentarem maior segurança para a brincadeira podem pilotar os drones através da tecnologia FPV (First Person View), ou seja, usando um óculos que dá a sensação de estar dentro do drone.

Viera explica que os drones são usados para ensinar crianças noções de física, matemática e ciências em geral e que os campeonatos de corrida de drones serão o esporte do futuro.

“É um esporte para ser olhado Os campeonatos internacionais já é transmitido pelas principais redes e contam com grandes patrocinadores. O último campeão mundial ganhou um milhão de dólares. Para mim será a Fórmula 1 desta geração mais nova”.