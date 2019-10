A Prefeitura de Pinhais abre nesta sexta-feira (11) as inscrições para o Processo Seletivo Simplicado (PSS) para a área da educação. As vagas (181, no total) são para educador infantil, intérprete de libras, pedagogo e professor. Os interessados devem se inscrever pelo site da prefeitura (clicando aqui), ou no link “Concursos”, até o dia 30 de outubro. As inscrições custam R$ 45 para vagas que pedem Ensino Médio, e R$ 70 para as de Ensino Superior.

A prova será realizada no dia 24 de novembro (domingo). O processo é realizado pelo Departamento de Gestão Pessoal, sendo a cargo de uma empresa contratada a elaboração e conferência da prova. Todas as informações estão disponíveis no edital nº007/2019, disponível no site da prefeitura.

+ Leia mais: Vovô de 90 anos esbanja saúde e vitalidade; saiba o segredo!

Confira informações e detalhes das vagas:

Função: Educador Infantil

Remuneração: R$ 2.922,92;

Escolaridade: Curso de Nível Médio, com habilitação em Magistério/Formação de Docentes; ou curso de graduação normal superior; ou curso de graduação superior em Pedagogia;

Carga horária: 40 horas semanais;

Total de vagas: 72;

Valor da taxa de inscrição: R$ 45,00.

Função: Intérprete de Libras

Remuneração: R$ 2.043,57;

Escolaridade: Ensino Médio Completo (2º Grau Completo) e Certificado de Proficiência em Tradução em Libras, emitido pelo MEC, conforme Decreto Federal nº 5626/2005;

Carga horária: 20 horas semanais;

Total de vagas: 4;

Valor da taxa de inscrição: R$ 45,00.

Função: Pedagogo

Remuneração: R$ 2.338,82;

Escolaridade: Curso de Graduação Superior em Pedagogia;

Carga horária: 20 horas semanais;

Total de vagas: 15;

Valor da taxa de inscrição: R$ 70,00.

Função: Professor

Remuneração: R$ 2.338,82.

Escolaridade: Curso de Graduação Normal Superior; ou Curso de Graduação Superior em Pedagogia; ou Graduação Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento acompanhado de Curso de Nível Médio, com habilitação em Magistério/Formação de Docentes;

Carga horária: 20 horas semanais.

Total de vagas: 90;

Valor da taxa de inscrição: R$ 70,00.