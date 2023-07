Pessoas de branco medindo glicemia em Curitiba? Prefeitura faz alerta!

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba emitiu uma nota, nesta quinta-feira (20), após uma fake news antiga voltar a circular em grupos de WhatsApp e redes sociais.

A notícia falsa que voltou a se espalhar traz a foto de um cartaz que afirma que falsos enfermeiros estão visitando as casas para transmitir o vírus HIV. O texto cita até a Baleia Azul, que seria uma série de supostos desafios que virou assunto nacional em 2017 por trazer perigo para adolescentes.

Parte da mensagem diz: “Pessoas vestidas de branco vão passar de casa em casa para medir a taxa glicêmica dos moradores. Não deixem! É um grupo de aidéticos para transmitir o virus. A mando da baleia azul. Compartilhem! O Alerta foi feito hoje pela Polícia Militar.”

Após a repercussão, a SMS informa que essa situação não aconteceu em nenhum Pronto Atendimento ou em outra unidade. “Trata-se de uma fake news antiga que voltou a circular”, diz nota.

A SMS também reforça que os agentes de saúde que realizam visitas sempre estão com crachá e uniformizados com o jaleco que possui o brasão da Prefeitura de Curitiba.

Em caso de dúvida, a nota relembra que os moradores podem conferir a identificação dos funcionários pelo telefone 156.

