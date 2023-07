Ajudar e ainda garantir um produto de qualidade, por um preço bacana. A Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP), está promovendo até sábado (22), um bazar com produtos apreendidos e doados pela Receita Federal, em Curitiba. Itens como celulares, smartwatches, cosméticos, perfumes e brinquedos podem ser adquiridos no evento.

De acordo com Alexandre Salum de Oliveira, presidente da ADFP, todos estão convidados em comparecer na sede localizada no bairro Alto da XV. “Vamos ter produtos para todos os dias, com divisão para aquelas pessoas que nem sempre podem vir durante a semana. São três consecutivos de muita procura, está muito bom com preços atrativos”, disse o presidente.

O valor arrecadado no bazar vai auxiliar a custear despesas da Associação que atende 300 pessoas com deficiência física, nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia. “É muito importante para a gente esse recurso, pois permite realizar a manutenção de equipamentos e melhorar a qualidade no atendimento”, reforçou Alexandre.

Regras

As compras a partir de R$ 300 podem ser parceladas em até três vezes. A ADFP não aceita pagamento em PIX e cheque, somente dinheiro, débito ou crédito. É necessário apresentar o RG e CPF na hora da compra e cada pessoa pode comprar até R$ 2.500 ou um único item de igual ou maior valor.

Serviço

Bazar da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP)

Quando: de quinta (20) à sábado (22)

Horário: 9h às 16h

Local: XV de Novembro, nº 2765, no bairro Alto da XV, em Curitiba

