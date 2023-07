A sorte bateu na trave para quatro apostas do Paraná pelo concurso 2612 da Mega Sena milionária, sorteada na noite desta quarta-feira (20), em São Paulo. Estas apostas acertaram cinco dos seis números e garantiram um recheado prêmio de consolação. Como ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena milionária 2612, o prêmio para sábado saltou para R$ 60 milhões.

Resultado da Mega Sena 2612: 20, 27, 34, 44, 50 e 54.

Uma das apostas, realizada em Contenda, na região metropolitana de Curitiba, era um bolão com seis participantes. Eles vão dividir um prêmio de R$ 90,7 mil. Nada mal, hein?

Um ponto curioso deste concurso da Mega Sena milionária é um bolão feito em Londrina, norte do Paraná. O bolão com sete números tinha 50 participantes. Eles vão dividir um prêmio de R$ 181,4 milhões. Ainda em Londrina, outro bolão, desta vez com 10 números apostados, vai dividir uma bolada de R$ 453,5 mil. Quase meio milhão, já que os apostadores investiram na R$ 1.050 na aposta com dez números.

O quarto apostador que faturou a quina da Mega Sena no Paraná é uma aposta simples de Maringá, noroeste. O apostador faturou uma bolada de R$ 90,7 mil. Veja abaixo os detalhes!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CONTENDA/PR LOTERICA SOL NASCENTE 6 Não Bolão 6 R$90.719,22 LONDRINA/PR LOTERICA CAMARGO 7 Não Bolão 50 R$181.438,50 LONDRINA/PR LOTERICA HD LTDA 10 Não Bolão 15 R$453.596,25 MARINGA/PR LOTERICA REIS 6 Não Simples 1 R$90.719,26

Como apostar na Mega Sena?

Para jogar na Mena Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com cinco números, custa R$ 5. Já a maior aposta, com 20 números, custa R$ 193 mil.

