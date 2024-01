De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), quem perdeu ou extraviou a placa do veículo durante as chuvas intensas ou alagamentos, deve registrar um boletim de ocorrência pela internet, caso isso tenha ocorrido dentro dos limites do Paraná. Durante essa época do ano, esse tipo de ocorrência pode aumentar por conta da maior quantidade de temporais.

Ao notar a ausência da placa, é importante que o proprietário registre a ocorrência, desta forma evita problemas com a apropriação e uso indevido por terceiros. De acordo com o delegado e coordenador do Verão Maior Paraná pela PCPR, Fábio Amaro, com o registro do boletim é possível realizar a restituição do objeto, caso seja encontrado.

“É importante que a pessoa registre boletim de ocorrência de extravio de placa. Até para que a gente possa, caso a população nos leve os objetos, restituir a placa para que então os ofendidos não tenham aquele dificultador de ir ao despachante para refazer a placa”, diz Amaro.

Morador de Guaratuba, Darci Silva Leão perdeu a placa do carro durante um alagamento no litoral do Paraná. “Perdemos a placa durante um alagamento em Guaratuba e quando percebemos a falta dela fomos a delegacia fazer um boletim e a placa estava lá. Isso nos poupou o transtorno enorme de ter que confeccionar outra placa”, conta Silva.

O que fazer com uma placa perdido de veículo?

O delegado também orienta que quem localizar uma placa perdida, deve entregar em uma delegacia. “Há um local específico em que essas placas de identificação dos veículos são acondicionadas. Caso haja necessidade, vamos entrar em contato com os condutores dos automóveis através de uma checagem nos nossos sistemas e eventualmente, se o telefone estiver atualizado, a gente faz a devolução e a restituição do objeto”.

Como registrar boletim de ocorrência online

O registro online é rápido e evita deslocamentos desnecessários. Basta acessar o site da PCPR. Há uma opção específica para o registro de extravio, perda ou furto de placas de veículos. Quem não tiver acesso à internet ou desejar atendimento presencial pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia da PCPR.

