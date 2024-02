Um pedestre morreu atropelado na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na madrugada desta sexta-feira (02). O acidente aconteceu no km 102,4, na pista sentido Curitiba, por volta das 3h30.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava caminhando na faixa de rolamento quando foi atingida por um veículo. Em seguida, outros também bateram no pedestre.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. Segundo a PRF, ele não foi identificado.

Fábrica de sorvete era QG de quadrilha da pesada em Curitiba; cocaína, fuzil e revolver de ouro

Vídeo! Batida forte faz carro do Google tombar em acidente no Paraná

Lotofácil 3019 milionária dá prêmio para bolão e apostas simples de Curitiba

O veículo que atropelou o pedestre prestou socorro e continuou no local após o acidente. A polícia não especificou o número de veículos que atingiram a vítima.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!