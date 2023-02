A agenda de visitas ao Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, abre nesta segunda-feira (6). O agendamento vale para o primeiro semestre de 2023. O local, vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Paraná, conta com exposições e experiências interativas que estimulam o interesse pela ciência e tecnologia.

LEIA MAIS – 5 dicas para observar o cometa verde C/2022 E3 (ZTF) no Paraná

Segundo a administração do local, além das visitações gerais, também acontecem visitas temáticas e, neste ano, há novidades, com a inclusão de cinco novos temas:

– “Música e Ciência”

– “(Re)Pensando o Meio Ambiente”

– “Paleontologia em Foco”

– “Terra: da origem à transformação”

– “Química: da história a tecnologia”.

Eles se somam aos tópicos que já existiam – “Viajando pelo universo”, de astronomia, “O corpo humano”, de biologia, e “Paraná aos nossos pés”, de geografia e história do Estado.

LEIA TAMBÉM – BR-376 no Paraná será totalmente bloqueada na madrugada para obras

Anísio Lasiviecz, diretor do Parque da Ciência, diz que as oito visitas temáticas já têm programações definidas, pensadas para instigar o interesse dos visitantes. “Os novos temas são fruto da ampliação do acervo, dos investimentos realizados e também da ampliação da equipe que tivemos para 2023”, afirma.

Quem pode ir?

Parque da Ciência. Foto: SilvioTurra/Seed-PR

O parque recebe tanto a comunidade em geral – crianças devem ter a partir de 7 anos – quanto turmas escolares a partir do 4º ano do ensino fundamental. As famílias podem visitar aos sábados e nas primeiras terças-feiras de cada mês, enquanto os demais dias são preferencialmente destinados aos grupos de instituições de ensino.

LEIA MAIS – Rambo e Bruce Dickinson no Paraná? Museu de aviões clássicos coloca lendas lado a lado

O espaço funciona das 8h às 12h e das 13h às 18h, de segunda a sábado. Também é possível fazer agendamentos no período noturno (das 19h às 22h) para turmas do ensino médio da noite ou estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As visitas são gratuitas e devem ser agendadas pelos telefones (41) 2104-6000, (41) 2104-6001 ou (41) 2104-6002.

Pavilhões

O espaço se divide em cinco ambientes:

– Introdução

– Cidade

– Terra

– Água

– Energia

Todos contam com experimentos interativos, itens históricos e materiais artísticos à disposição do público.

O parque, que completou 20 anos em dezembro de 2022, recebe cerca de 200 visitantes por período. Ele fica na Estrada da Graciosa, 7.400, km 20. É possível acompanhar as novidades por meio do Facebook, Instagram, Twitter ou site.

Veja que incrível