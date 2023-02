A BR-376 será totalmente bloqueada na madrugada desta segunda-feira (6). Segundo informações da Arteris, concessionária que administra o trecho, Entre às 22h de domingo (5) e 2h de segunda-feira, a rodovia ficará em pista simples, ou seja, com fluxo em uma faixa apenas para cada sentido. A partir das 2h até as 5h de segunda, a rodovia ficará totalmente bloqueada, para que sejam realizados serviços de pintura na altura do km 669.

Os serviços que serão realizados são de sinalização, última etapa para liberação de mais uma faixa na Serra do Mar, que passará a operar com quatro pistas. Seguindo com o cronograma de obras de contenção na BR-376, trecho da Serra do Mar em Guaratuba (PR), e aumento gradativo da capacidade de tráfego, a Arteris Litoral Sul avança com a obra de estabilização da cortina de concreto no ponto que foi atingido pelas chuvas e desmoronou em novembro de 2022.

Quatro pistas

De acordo com a concessionária, a depender das condições climáticas, a finalização da etapa de sinalização horizontal e vertical irá proporcionar a liberação de quatro faixas de tráfego, duas no sentido norte e duas no sentido sul, em regime constante, dentro de condições normais de operação.

Após essa fase da obra, seguem os serviços de contenção, com previsão de conclusão das atividades na pista norte neste primeiro semestre, e na pista sul durante o segundo semestre.

