Um grave acidente na BR-116, onde há um semáforo no km 125,8, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, provocou a morte do garupa de uma moto na manhã deste domingo (5). Já o motociclista que conduzia o veículo ficou ferido. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30.

VIU ESSA? Golpes no Carnaval: saiba como evitar e o que fazer se for vítima dos criminosos

Segundo a concessionária Arteris, que administra o trecho da rodovia, a pista sentido Rio Grande do Sul foi totalmente bloqueada para o atendimento da ocorrência. O tráfego de veículos passou a ser desviado pela marginal da BR-116. Já a pista sentido Curitiba foi bloqueada parcialmente, no cruzamento onde ocorreu o acidente. O trânsito ficou em meia pista.

VIU ESSA? Homem é encontrado morto ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena em Curitiba

De acordo com as informações, um carro e uma moto bateram no cruzamento da rodovia com um dos acessos da área urbana. O motociclista morreu no local.

Veja que incrível