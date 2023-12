Durante a consulta pública realizada nas últimas terça (28) e quarta-feira (29), 83 colégios estaduais do Paraná aceitaram adotar o modelo cívico-militar a partir de 2024. A pesquisa, feita pela Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), consultou 126 escolas. Portanto, 43 não aceitaram o modelo.

LEIA MAIS – Quatro cachoeiras perto de Curitiba para aproveitar o fim de semana

Após essa consulta pública, o governo do Paraná lançou editais complementares para realizar uma segunda pesquisa em mais 28 instituições educacionais do estado.

As escolas de Arapongas, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Rondon, Curitiba, Salto do Lontra, Guarapuava, Manoel Ribas, São Pedro do Ivaí, Diamante do Sul, Londrina, Santa Fé, Paranaguá, Alto Paraná, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Imbaú, Santa Helena e Toledo farão as votações nos dias 14, 15 e 18 de dezembro. Já em Serranópolis do Iguaçu e Terra Rica, o pleito está agendado para os dias 11, 12 e 13 de dezembro.

LEIA TAMBÉM –Paraná pode ter mais 127 escolas cívico-militares em 2024; estado é líder no modelo

Também haverá consulta nos municípios de Piraquara, Terra Boa e Foz do Iguaçu. Nessas cidades, as votações estão previstas para os dias 15, 18 e 19 de dezembro.

A consulta repete os moldes da primeira votação e envolve apenas escolas estaduais de ensino regular (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio). Se aprovada, a mudança ocorre já a partir do ano letivo de 2024. O resultado deve ser divulgado logo após as votações.

Quem pode votar na consulta?

Podem participar professores, funcionários e pais de alunos matriculados nas instituições. Estudantes maiores de 16 anos também participam da consulta. Para votar, é necessário levar documento pessoal com foto. Os responsáveis terão direito a um voto por filho menor de idade matriculado na escola.

O que é escola cívico-militar

O modelo permite a presença de militares da reserva (inativos) dentro do espaço escolar. O governo do Paraná alega que a intenção da prática é promover um ambiente mais cívico.

As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020. Atualmente são 194 colégios nesta modalidade e 12 do modelo do programa nacional que serão incorporadas em 2024. Com as novas unidades, serão 289 colégios nessa modalidade no próximo ano.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!