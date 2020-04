Mais 29 casos e duas mortes em decorrência da contaminação por novo coronavírus foram registrados no Paraná. De acordo com o boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o estado tem agora 845 casos confirmados e 43 mortes. Do total de pacientes, 156 pessoas (sem contar os casos de Curitiba) já foram liberadas do tratamento e não apresentam mais sintomas da covid-19.

LEIA MAIS – Fubá e chá de alho: fake news de cura do coronavírus atrapalham Central 156

Mortes

As duas novas vítimas fatais da doença são uma mulher e um idoso. A mulher de 34 anos, era do município de Manoel Ribas e estava internada desde 6 de abril. Ela teve a confirmação para a covid-19 no dia 9 e faleceu nesta quinta-feira.

LEIA TAMBÉM – Vizinhos desafinados aumentam tretas em prédios de Curitiba na quarentena

A outra morte foi a de um homem de 76 anos que morava em Registro (SP). Ele estava internado no estado de São Paulo e foi transferido para um hospital privado de Curitiba na segunda-feira (13), já com complicações. Com resultado positivo para coronavírus, ele morreu na quarta-feira (15).

Novos casos

O Paraná tem atualmente 845 casos confirmados – 13 deles de pessoas não residem no estado. No total, 7.409 suspeitas fora descartadas e 421 seguem em investigação.

LEIA MAIS – Policiais lançam desafio para aumentar doação de sangue na pandemia

Segundo a Sesa, os novos casos foram registrados nas cidades de: Curitiba (11), Campo Largo (1), São José dos Pinhais (1), Pato Branco (2), Colombo (1), Rio Branco do Sul (1), Paranaguá (2), Arapongas (3), Paranavaí (2), Assis Chateaubriand (1), Guairaçá (1), Maringá (1), Foz do Iguaçu (1) e fora do Estado em Registro – São Paulo (1).

Recuperados e hospitalizados

No Paraná, há hoje 134 pacientes internados, 76 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 58 em leitos clínicos. Entre os infectados, 156 pacientes já foram liberados do tratamento. Destes, 80 homens e 76 mulheres. A faixa etária de 30 a 39 anos possui o maior número de recuperados, representando 31,4%. Esse dado não inclui ainda o município de Curitiba.

Casos no Brasil