O risco de transmissão pelo novo coronavírus fez muitos curitibanos procurarem o serviço da Central 156, da prefeitura de Curitiba, em busca de informações sobre a doença. Porém, diante de tantos pedidos por informações, ligações inusitadas têm atrapalhado o serviço de teleatendimento. De receitas caseiras a orientações sem nenhuma comprovação científica. Vale ressaltar: ainda não existe nenhuma vacina e nem remédio para prevenir ou curar a covid-19 – a única forma mais eficaz de prevenção no momento é o isolamento social.

“São muitas sugestões inusitadas. Uma delas é comer fubá com cebola, que poderia fortalecer o intestino e expulsar o vírus”, cita o coordenador da Central 156, Ozires de Oliveira. Outra sugestão falsa que chega constantemente à central é de receitas de chá de alho, informação que está em destaque na seção de fake news do coronavírus no site do Ministério da Saúde.

Dos 95,8 mil pedidos por informações pela central em março, os registros sobre o coronavírus correspondeu a 6,7 mil deles. Por causa da alta procura por informações, o coordenador da Central 156 pede para que sugestões sejam repassadas aos canais digitais, para evitar o congestionamento das linhas. “Acaba que por causa dessas ligações sem sentido a nossa capacidade de atendimento pode ser afetada de alguma maneira”, salienta o coordenador.

Entre as sugestões mais citadas na Central 156 sem a menor eficácia estão os chás de diversas plantas. Uma das sugestões foi feita para que a Secretaria Municipal de Saúde faça um estudo e utilize plantas como erva palheira, melissa alfavaca no combate ao coronavírus.

Outra sugestão estapafúrdia seria para quem gosta de tomar vinho. Uma pessoa ligou para a central “alertando” que a bebida pode provocar congestão crônica, o que facilitaria a infecção pela doença – dica obviamente sem nenhuma comprovação científica.

Canais digitais

Ozíres de Oliveira orienta para que sugestões sejam feitas nos canais digitais, pelo aplicativo Curitiba 156, disponível nas plataformas Android e iOS, ou pelo portal www.central156.org.br. “São canais bem organizados, funcionam 24 horas, e tem respostas rápidas porque a demanda é repassada diretamente para as secretarias”, explica o coordenador.

Tira-dúvidas da Prefeitura de Curitiba

Em Curitiba, a prefeitura criou dois principais telefones de atendimento sobre o novo coronavírus. O telefone (41) 3350-9000 atende das 8 às 23 horas e esclarece todas as dúvidas a respeito dos sintomas respiratórios e também as unidades de saúde que estão recebendo pessoas com sintomas suspeitos.