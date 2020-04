Uma parceria entra o Governo do Paraná e a Uber deve colaborar para garantir os estoques de sangue no Hemepar. O número das doações despencou após a declaração da pandemia do coronavírus e a medida vai garantir o pagamento do transporte para quem quiser realizar uma doação nas cidades de Curitiba, Londrina e Maringá.

A ação começou nesta quarta-feira (15) e vai até a próxima, no dia 22 de abril. Um código promocional será liberado para os doadores que fizerem o deslocamento para as unidades ou a partir delas.

Em Curitiba, as pessoas que aplicarem o código UBERHEMEPARCWB terão até R$ 30 de desconto em viagens para ir e voltar de Uber ao Hemepar. Nas outras cidades, o desconto é de R$ 20,00 para realizar os trajetos. Os códigos são: UBERHEMEPARLDB para Londrina; e UBERHEMEPARMGF para Maringá. Ele precisa ser adicionado no aplicativo antes das corridas.

Por causa do feriado de Tiradentes, o Hemocentro de Maringá não abrirá na terça-feira (21) e o de Londrina, não estará atendendo na segunda (20) e terça-feira (21).

Agendamento

O Hemepar adotou diversas medidas para evitar aglomerações. Por isso, é necessário agendar previamente a doação pelo aplicativo, pelo site do PIÁ (www.pia.pr.gov.br) ou pelo telefone (41) 3281-4000. São distribuídas 104 senhas diariamente pelo agendamento.

“Aliada às nossas medidas, a parceria com a Uber vai dar ainda mais tranquilidade aos doadores, que poderão ir e voltar de forma segura, sem passar por aglomerações e sem precisar utilizar o transporte público”, ressalta Liana Labres de Souza, diretora do Hemepar.

Os bancos de sangue orientam que o doador deve seguir as recomendações das autoridades de saúde pública para saber se pode sair de casa com segurança. Além disso, também é necessário preencher alguns requisitos para a doação:

ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável e acima de 60 anos já precisa ter doado anteriormente);

boas condições de saúde;

não estar tomando antibióticos ou medicamentos de uso contínuo

entre outras recomendações.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a iniciativa pode formar uma grande corrente para salvar vidas no Paraná. “Precisamos da ajuda de quem já é ou pretende ser doador de sangue, porque o estoque está muito baixo. A Uber se colocou à disposição nesta importante e inovadora parceria, transportando os doadores de forma gratuita”, disse. “Também precisamos do auxílio da população para abastecer os bancos de sangue e atender os hospitais do Paraná. Toda ajuda é fundamental”, afirmou.

Estoques

De acordo com a diretora do Hemepar, a necessidade de sangue, que já é grande durante todo o ano, agora é ainda maior. A unidade está coletando, em média, 120 bolsas de sangue por dia, metade da capacidade de estoque.

“A situação só não está mais crítica porque o isolamento reduziu os acidentes de trânsito e as brigas que causam ferimentos, além do cancelamento das cirurgias eletivas”, explica Liana. “Porém, vários pacientes precisam de transfusões frequentes. Estamos utilizando todo o estoque que é coletado no dia, sem poder fazer a separação das hemácias e das plaquetas, que levam mais dias”, conta.

Serviço

Veja como ativar a promoção:

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”.

2. No item “Promoções”, selecione a opção “Adicionar código promocional”.

3. Insira o código UBERHEMEPARCWB (Curitiba), UBERHEMEPARMGF (Maringá) e UBERHEMEPARLDB (Londrina).

4. Por último, clique em “Adicionar”.

*O código é válido para duas viagens tendo o Hemepar ou os hemocentros como origem ou destino.

O HEMEPAR fica na Travessa João Prosdócimo, 145 – Alto da XV.

Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 18h.