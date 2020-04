Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná (Abrabar-PR) aponta que até 50 mil pessoas podem perder o emprego no setor de gastronomia e entretenimento no estado por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a entidade, cerca de 30% dos proprietários de bares e restaurantes vão demitir todos os colaboradores como consequência das restrições de isolamento social.

LEIA TAMBÉM – Para prefeitura de Curitiba, entidades que pedem reabertura do comércio “desconhecem legislação”

A pesquisa, feita entre os dias 5 e 11 de abril com 117 proprietários do setor alerta para o aumento do desemprego. De acordo com um levantamento feito pelo Sindicato das Empresas de Gastronomia e Entretenimento de Curitiba (Sindiabrabar), cerca de 53% dos estabelecimentos não conseguiram pagar o aluguel de forma integral ou parcial no mês de março.

Para o presidente da Abrabar e Sindiabrabar, Fabio Aguayo, a situação no momento é dramática. “Nosso setor entrou em colapso. temos a consciência que seremos o último da fila na recuperação da cadeia da economia, agora é trabalhar a saúde mental dos empresários e colaboradores”, esclarece Aguayo.

Perda de faturamento x contas para pagar

De acordo com a pesquisa feita pela Abrabar, 18,6% dos restaurantes e bares de Curitiba trabalhou com 30% da capacidade de atendimento no mês de março, enquanto que 17,8% ficou com 90% de ociosidade. Ao todo, os estabelecimentos perderam em média de 70% a 90% do faturamento do mês por causa da pandemia.

Com o faturamento em baixa, muitos empresários buscaram as linhas de crédito oferecidas pelo Governo Estadual e Federal, mas quase 70% deles não conseguiram acesso ao financiamento, especialmente os da Fomento Paraná. A linha de crédito seria um alívio para o pagamentos das contas fixas como aluguel, fornecedores, água, luz e gás, e também remunerar os funcionários.