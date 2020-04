Prefeitura de Curitiba e Governo do Paraná disponibilizam telefones para tirar dúvidas sobre suspeita de coronavírus.

Sintomas como tosse persistente, febre, dor de garganta e falta de ar exigem alerta durante a pandemia do novo coronavírus. Esses são os principais sintomas da doença Covid-19, que vem aumentando o número de casos a cada dia no estado.

Em caso de mal estar pertinente, a resposta dos órgãos de saúde é unânime: procure uma unidade de saúde. E para buscar ajuda, tanto a Prefeitura de Curitiba quanto o Governo do Estado disponibilizam telefones para todas as dúvidas da população.

Tira-dúvidas da Prefeitura de Curitiba

Em Curitiba, a prefeitura criou dois principais telefones de atendimento sobre o novo coronavírus. O telefone (41) 3350-9000 atende das 8 às 23 horas e esclarece todas as dúvidas a respeito dos sintomas respiratórios e também as unidades de saúde que estão recebendo pessoas com sintomas suspeitos.

A prefeitura também criou um número de WhatsApp específico para tirar todas as dúvidas com relação ao Covid-19. O bate-papo acontece pelo contato (41) 99876-2903. Para se ter informações da doença, é preciso escrever a palavra “Coronavírus” e enviar a mensagem. Logo após o envio da palavra, um menu automático aparece mostrando opções para saber mais sobre informações sobre sintomas, transmissão, precauções, tratamento, definição dos casos suspeitos, isolamento domiciliar, entre outras informações.

O canal deixa claro que as pessoas com sintomas leves de infecção respiratória não devem procurar as unidades de saúde e UPAs. Essas pessoas com sintomas leves devem ficar isolados em casa. Em contrapartida, quem tem sintomas respiratórios agudos, como falta de ar e febre por mais de 24 horas, deve entrar em contato pelo telefone (41) 3350-9000.

Governo do Estado

A Secretaria de Saúde do Paraná também disponibilizou uma ouvidoria-geral somente para atendimento à população sobre a Covid-19. Desde o dia 30 de março, estudantes de medicina das universidades de Curitiba estão tirando dúvidas sobre a doença. São três contatos: 0800 644 4414, WhatsApp nos números (41) 3330-4414 ou (41) 99117-3500. Os canais estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias da semana.

Aplicativo do SUS

Para esclarecer qualquer tipo de dúvida com relação ao momento certo de procurar uma unidade de saúde, o Sistema Único de Saúde desenvolveu um aplicativo, disponível nas versões iOS e Android, para que a população tire todas as dúvidas e também faça uma pré-triagem em que as pessoas possam tirar dúvidas se estão ou não infectadas.

Neste aplicativo também é possível saber qual é a unidade de saúde mais próxima da sua casa e quais as recomendações do Ministério da Saúde nesse período de pandemia.

Entenda as diferenças dos sintomas de coronavírus, resfriado e gripe (fonte: Secretaria da Saúde do Estado)

Imagem: Governo do Estado / divulgação.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).