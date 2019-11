As linhas de ônibus de Curitiba que passam perto dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão reforço neste domingo (3).

Além do reforço, alguns ônibus – que normalmente não circulam aos domingos – irão trafegar por causa da prova. São eles: 829 – Universidade Positivo, 620 – Faculdade Santa Cruz e 816 – Especial Campina do Siqueira/Tuiuti. A linha 816 – Camp.Siqueira/Sta.Felicidade terá horário de atendimento estendido neste domingo, com saída do Terminal Santa Felicidade às 19h45 e Terminal Campina do Siqueira às 20h10.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A prova terá início às 13h30 e segue até as 19h. A lista das linhas que terão reforço neste domingo está disponível na íntegra no site da Prefeitura de Curitiba.