O governador Ratinho Júnior assinou o decreto autorizando o concurso público para a seleção de 50 novos papiloscopistas da Polícia Civil. O concurso exige formação de nível superior, em qualquer área, e tem salário inicial de R$ 5,7 mil.

Não há data definida para o lançamento oficial do concurso. A expectativa é que o processo comece ainda em 2019 e seja concluído no começo de 2020.

Este é o segundo concurso autorizado pelo governo do estado, após a abertura do processo que vai selecionar 2,4 mil novos policiais militares para o Paraná.

Ainda são aguardados para autorização, ainda em 2019, concursos da Polícia Científica, do Depen e para outros cargos na Polícia Civil.

Papiloscopia

O trabalho do papiloscopista é importante na identificação correta de pessoas presas e de digitais de suspeitos em locais de crimes. Quando a vítima não “contaminou” uma cena de crime, ou seja, não tocou em tudo após o crime ter ocorrido, o trabalho do papiloscopista é no sentido de identificar impressões digitais em objetos, portas e janelas.