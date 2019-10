O governador Ratinho Jr autorizou, nesta terça-feira (22), a abertura de um concurso público para o preenchimento de 2.400 vagas de soldado da Polícia Militar do Paraná. Com o despacho do governador, é possível dar início à organização do certame.

+Caçadores! Povo se arrisca em ponte caindo aos pedaços na Grande Curitiba. Vale o risco?

Segundo o governador, a medida faz parte de um planejamento que prevê a contratação de 3 mil novos agentes de segurança, entre eles bombeiros militares, investigadores, delegados e papiloscopistas para a Polícia Civil, além de agentes de cadeia.

Quando vai sair o edital do concurso da Polícia Militar do Paraná?

A partir da autorização governamental o processo do concurso passa a ser organizado pelas equipes técnicas do Estado. Por isso, ainda não há informações mais específicas sobre o concurso.

Outro

Em agosto deste ano a Polícia Militar abriu concurso para a contratação de 110 cadetes, com salários de R$ 9 mil.