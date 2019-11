O movimento no Dia de Finados começou intenso em Curitiba. Neste sábado (2), desde a abertura dos portões dos cemitérios, as pessoas se dirigem aos túmulos dos entes queridos com flores e homenagens. Nos corredores do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, no São Francisco, era possível ouvir as orações das famílias em diversos pontos do local, inclusive no túmulo mais famoso, o da santa popular Maria da Conceição Bueno. Dentro da programação do dia, uma missa foi celebrada às 10h. O trânsito na região, apesar do movimento das pessoas, estava relativamente tranquilo, com algumas vagas de estacionamento disponíveis até por volta das 9h50. Dentro do cemitério ainda havia distribuição de rosas.

A família Carleto é uma das que frequenta o São Francisco de Paula há 51 anos. O aposentado Luiz Gonzaga Carleto, 78 anos, conta que a esposa deu à luz após uma visita ao local de descanso de Maria Bueno. “Minha esposa começou a sentir as dores do parto no Dia de Finados. Isso faz 51 anos. Tudo correu bem, minha filha nasceu, hoje está aqui conosco agradecendo. Por isso a gente vem aqui todos os anos. Desde então, a Maria Bueno nos acompanha e a vida tem sido de lutas e graças”, contou.

Já o professor baiano Elival do Couto Souza, de 58 anos, o Eli para os amigos, tem uma história de luta contra uma doença renal. Neste sábado, ele levou um poema impresso para distribuir às famílias e agradecer a cura com a graça da santa popular. “Minha relação com Maria Bueno já tem 15 anos. Eu sou baiano, um dia com aqui, vi as placas de homenagem, e pensei como pode a mentira chegar a tal ponto. Até que um dia voltei, resolvi pedir, e estou livre da hemodiálise. Fiz um cordel como forma de agradecimento”, contou Souza.

Programação

A programação das celebrações do Dia de Finados ocorre em todos os cemitérios da cidade. No Cemitério do Água Verde, por exemplo, uma missa animada com o arcebispo Dom José Antônio Peruzzo está programada para as 11h. O trânsito terá alterações na região próxima ao cemitério, pela expectativa de um grande número de pessoas.