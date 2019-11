Acontece, neste sábado (2), mais uma edição da Marcha da Maconha em Curitiba. A concentração está prevista para ter início às 15h, na Boca Maldita, no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. De lá, os manifestantes saem, às 16h, em direção à Praça 19 de Dezembro, também conhecida como Praça do Homem Nu ou Praça da Mulher Nua, também no Centro.

+Leia também: Dia de Finados tem programação de missas e rodas de oração em igrejas e cemitérios de Curitiba

Na descrição do evento no Facebook, os organizadores dizem que é preciso legalizar a maconha para “salvar vidas” e que “a Marcha da Maconha é o maior movimento social por uma política de drogas mais racional no Brasil”. Ainda reforçam o pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) descriminalize a maconha ainda este mês, quando irá avaliar a questão novamente.