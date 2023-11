O padre Reginaldo Manzotti teve alta hospitalar na manhã desta segunda-feira após ficar internado por causa de complicações de uma cirurgia de coluna realizada em outubro. Os médicos liberaram para que ele siga as recomendações em casa, com repouso absoluto e restrições de mobilidade.

Na última semana, o padre foi internado às pressas devido a dores na região lombar. Nas redes sociais, ele informou aos fiéis que a causa do grande incômodo foi descoberta, mas que ficaria ausente do trabalho por algum tempo.

“Filhos queridos, como vocês têm acompanhado, tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e as orações de todos, estou me recuperando lentamente. Finalmente descobriram a causa de tanta dor e a atual equipe médica que me atende recomendou que eu permaneça internado e depois siga com repouso prolongado. Por isso estarei ausente por mais um tempo. Agradeço todas as orações e peço que continuem a rezar por mim”, publicou o padre, na rede social.

Um dos eventos que que o padre Reginaldo Manzotti precisou adiar foi em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O “1° Evangelizar é Preciso Divinópolis”, marcado inicialmente para dia 9 de dezembro foi remarcado para 16 de março de 2024.

