Um grave acidente na manhã desta segunda-feira (27), na Estrada do Ganchinho, no bairro Umbará, em Curitiba, vitimou um homem de 56 anos, e deixou uma pessoa gravemente ferida. Uma mulher de 53 anos precisou ser encaminhada ao hospital por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Segundo informações no local do acidente, o motociclista seguia sentido São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e não venceu a curva. Ele colidiu contra um caminhão que estava no sentido oposto e a moto arremessada contra um veículo Gol que vinha logo atrás da motocicleta.

O homem que condizia a moto morreu no local e a mulher que estava na garupa precisou de atendimento de urgência. A aeronave da Polícia Militar pousou em uma chácara para realizar o procedimento de auxílio a vitima.

*Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A charmosa Estrada do Ganchinho

A estrada do Ganchinho liga o Contorno Leste até o Rio Iguaçu. Com turismo rural, a via corta várias regiões de chácaras e tem muitas curvas no trecho.

